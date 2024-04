C Fiorentino - da giovedì 25 aprile e fino al 15 settembre entra in vigore il nuovo orario della Ztl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 232024 – Da25al 15inilZTL. Come lo scorso anno sono interessati i 4 accessi al centro storico, Porta Fiorentina, Porta Nuova, via del Mercato e via dei Macelli che adotteranno gli stessi orari del 2023. Per il periodo estivo l'area pedonale (Corso Italia - via del Mercato e via Dante, tratto sino a via Dietro le Mura) con chiusura totale al traffico è prevista tutti i giorni dalle 12 alle 14.30, il venerdì dalle ore 09:30 alle 14:30 e dalle ore 17:00 alla mezzanotte. Questi, invece, gli orariZTL il sabato e la domenica: 12:00 - 14:30 17:00 - 24:00