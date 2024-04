BUSY BRAGGING

(Di martedì 23 aprile 2024) Le ricerche psicologiche dimostrano che le persone occupate sono più felici di quelle che non hanno niente da fare. Ma ci sono dei limiti, oltre i quali la situazione si capovolge. Ecco allora che il mondo del lavoro registra una parola nuova che mette in evidenza gli eccessi e i rischi del super impegno quotidiano. Si tratta del ““, un neologismo che nasce dall’unione di due parole inglesi:, occupato, e to brag, che significa tenersi occupati. Quanto il fenomeno sia diffuso lo dimostrano le conversazioni in quei pochi momenti liberi della giornata, durante i quali le persone non mancano di elencare i tanti impegni, evidenziando così di avere una vita piena, occupata e quindi di successo. Probabilmente è vero, ma non senza effetti negativi per l’equilibrio psicofisico. Il fa consumare infatti molte energie mentali e può portare a pesanti forme di stress. A ...

Things To Do - The Aspen Chamber Resort Association (ACRA), Wintersköl’s organizer, made an historical announcement on Wednesday: After more than 70 years of hosting Wintersköl in January, it is now shifting to Dec.denverpost

You’re a seek and find mastermind if you can spot the 6 safety hazards in the workshop scene in under 30 seconds - TRYING to spot six safety hazards in a crowded workshop within half a minute will give you major brain teaser BRAGGING rights. Putting your eagle eye senses to the test in this optical illusion ...thesun.co.uk