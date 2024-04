Bussa alla porta e chiede l' acqua Poi lo straniero massacra di botte chi gliela offre

L’Atalanta stasera vuole scrivere un’altra pagina di storia, conquistando la sua prima semifinale in Europa League, la sua seconda europea, dopo quella mitologica in Coppa delle Coppe nel 1988 persa contro il Malines. L’impresa è ad un passo. La Dea parte da tre gol di vantaggio e dalla spinta di 15mila tifosi del Gewiss Stadium, che sognavano da una vita questa serata. Negli anni scorsi, quando la squadra di Gasperini stupiva in Champions, ... (sport.quotidiano)