Bruganelli spegne Fanelli | Non ti permettere! Sono pagata per stare qui

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 aprile 2024) Vladimir Luxuria ieri sera ha aperto la quinta puntata de L’Isola dei Famosi con il cibo gate, lei, Soniae Dario Maltese hanno commentato il furto da parte di diversi naufraghi del riso che apparteneva ad un cameraman. Dall’Honduras Pietroha cercato di difendere Khady Gueye (“rea confessa” di aver mangiato il riso rubato) e nel farlo si è scagliato contro la conduttrice, gli opinionisti e i naufraghi innocenti. “Tutto questo lo trovo esagerato e non mi piace per nulla. Non trovo giusto fare queste discussioni inutili e ancor più in questo contesto. Come mai? Perché se un morto di fame ruba un pugno di riso lo fa per un motivo. Non è giustificato forse dal fatto che sta morendo di fame? A me fa più ridere la gente che parla, parla e che si diverte a guardare dei morti di fame per la fama. Quindi non siamo mica noi i cretini. Lei è ...