Briganti 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Briganti: recensione della serie Netflix: Non meno inferiore è lo Sparviero di Marlon Joubert, che tanto ricorda (sarà forse un chiaro ... In Briganti , invece, il suo glow up non ha un crescendo convincente. Ci si approccia nel primo episodio ...

Lunedì 22 aprile 2024 - (Lunedì della IV settimana di Pasqua): Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.