Braida | 'Milan non competitivo? Lo dissi mesi fa - mi diedero del rinco***o Pioli è un capro espiatorio'

L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha racconta to il retroscena dietro all’arrivo in rossonero di Shevchenko , con i dubbi di Galliani Ariedo Braida , storico ex dirigente del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di NumeroDiez. ...

Clamoroso Bayern: rivoluzione totale, due ex Milan in arrivo - Dopo la vincente esperienza in rossonero, la decisione di andare in Germania: lavorerà nel più importante club della Bundesliga.milanlive

Il resoconto numerico della sfida tra brianzoli ed orobici - Ecco le principali statistiche della sfida tra Monza - Atalanta, vinta dai nerazzurri per 2-1..Possesso palla: 59% Monza, 41% ...monza-news

MERCATO - Braida verso il Bayern Monaco, potrebbe suggerire il nome di Allegri - Ariedo Braida potrebbe diventare presto un consulente del Bayern Monaco, visti i rapporti di vecchia data con Karl Heinz Rummenigge, tornato un anno fa nel club tedesco. In qualità di consulente, l’ex ...napolimagazine