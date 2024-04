Borsa | Tokyo - apertura in rialzo +0,93%

Con l’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina (ilsole24ore)

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, con l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,47% a quota 37.240,93, con un guadagno di 172 punti. Sul fronte dei cambi continua la fase di indebolimento dello yen sul dollaro, a 154,60, e sull'euro, a 164,80. (quotidiano)

