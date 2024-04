Bonus zanzariere 2024 - ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti

(Di martedì 23 aprile 2024) . Ildelè concepito per promuovere l'installazione diche contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa agevolazione fiscale, parte dell' Ecogià esistente, copre il 50% della spesa sostenuta ( detrazione Irpef (o Ires ) per l'acquisto e l'installazione...

Al via il Bonus zanzariere 2024 : l’agevolazione non è un Bonus edilizio a parte, ma rientra all’interno dell’Eco Bonus già in vigore. Il Bonus zanzariere vale il 50% della spesa effettuata per installare zanzariere che permettono di migliorare l’efficienza energetica, fino a un massimo di 60mila euro di spesa per ogni unità immobiliare ed è valido fino al 31 dicembre 2024 . Per chi riceve l’agevolazione, la detrazione potrà essere ‘spalmata’ ... (zon)

