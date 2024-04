Bologna - champagne e Champions Domina e stravince a casa Roma E’ un capolavoro da quarto posto

(Di martedì 23 aprile 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini Ci sono viaggi che ti cambiano la vita. Quei viaggi per cui il telefono scoppia di fotografie. Il viaggio di questoè uno di quei viaggi. Qualcosa di indescrivibile a parole: e allora meglio lasciar parlare le immagini. La mezza rovesciata di El Azzouzi, tutta l’orchestra che suona nel raddoppio di Zirkzee, il tocco dolcissimo di Saelemaekers. E ancora: la squadra che nel pre-gara posa con la maglia di capitan Ferguson, Joey Saputo che al fischio finale va sotto la curva battendosi la mano sul cuore. Qualcosa di indimenticabile: istantanee che si incollano al cuore e alla memoria, ricordi indelebili che il tempo non potrà mai lavare via. Quello delè un viaggio che cambia la vita e marchia a fuoco la classifica. Tre a uno: bellissimo - scusate - meraviglioso, netto, anzi ...

L’onda delle vetrine addobbate. Una pizza dedicata a Thiago Motta: "Il nostro mister ci fa sognare" - È l’ennesima idea legata all’iniziativa dell’Ascom per spingere il Bologna verso la Champions. Occhi puntati al prossimo match con la Roma: un buon risultato potrebbe essere fondamentale.ilrestodelcarlino

Escort, soldi e champagne in cambio di appalti per lo smaltimento rifiuti: 14 indagati e un arresto - Nel Reggiano l’operazione della Gdf: tra gli indagati anche due ufficiali dell’Esercito e un ingegnere civile. Si tratta di appalti che riguardano anche lo ...bologna.repubblica

Spaccate a Bologna, fermato un uomo: sorpreso a rubare in rosticceria, in un altro locale aveva arraffato mortadelle - Il 35enne collegato almeno a due esercizi colpi in un giorno. La polizia: «Sorveglianza rafforzata» La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 35enne italiano, gravato da svariati precedenti spe ...corrieredibologna.corriere