Blitz su una nave cargo | sequestrati 150 kg di cocaina purissima

(Di martedì 23 aprile 2024) Ravenna, 23 aprile 2024. Ben 139 panetti contenentiper un totale di circa 150 chilogrammi, accuratamente protetti da un confezionamento impermeabile predisposto per salvaguardare l’integrità del prezioso carico. Droga, il cui valore complessivo può essere ragionevolmente stimato in oltre cinque milioni di euro all’ingrosso e circa 25 milioni di euro, se rapportato alla vendita al dettaglio (310 mila dosi). E’ l’assai ingente quantitativo di stupefacente che la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Ravenna, in un’operazione congiunta, hanno sequestrato su una, battente bandiera delle Isole Marshall, giunta in rada a Ravenna durante la scorsa notte e proveniente dal nord Europa. A coordinare le indagini è stata la Procura della Repubblica di Ravenna. In particolare, l’ispezione ...