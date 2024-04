Blitz anti-Schlein nel Pd - il retroscena della guerra interna Futuro già segnato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Nessuno l'aveva vista arrivare, dopo 14 mesi di segreteria rischia che tutti la vedano andare via. Ci vuole genio, magari di particolare fattura, a complicarsi sempre la vita, e ad avvicinarsi costantemente sull'orlo del burrone. Si dirà che Ellyaveva già dimostrato in precedenza una predisposizione naturale ai disastri, una sorta di pollice nero, eppure il filmdrammatica (e gratuita) domenica del Pd racconta tante cose sull'attuale inquilina del Nazareno. Ad esempio il messaggino whatsapp mandato prima delle 8 del mattinogiornata incriminata dal prode Igor Taruffi (già noto in tutt'Italia per i suoi pasticci) in cui viene resa nota l'intenzionesegretaria del Pd di legare il suo nome al simbolo, poco più di due ore primadirezione che quel nome e quel simbolo avrebbe ...