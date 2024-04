Bisogna ancora ribadire che l’antifascismo dev’essere un valore universale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) di Giorgio Borattochedeve essere un sentimento e un. Essere antifascisti non significa solo essere contro un movimento politico, ma avere sentimenti democratici, antitotalitari e credere in una umanità che può evolvere verso una società di liberi ed eguali. Ogni volta molti politici italiani fanno fatica a proclamarsi antifascisti e invece dovrebbe essere più che naturale, vivendo in una società democratica e condividendo una Costituzione che nasce antifascista, dichiararsi tali. Ma quello stato dell’anima e malattia morale che è il fascismo va oltre l’elemento politico per giungere alla negazione della trascendenza umana. Non va dimenticato il ruolo del fascismo nella creazione del nazismo che con Auschwitz portò ...