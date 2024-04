Bimbo ucciso dai pitbull a Eboli | cinque indagati Per la madre c?è l?ipotesi omicidio colposo

Sono momenti di dolore e incredulità a Eboli per la morte del piccolo Francesco Pio D’Amaro, il bimbo di appena 15 mesi ucciso da due pitbull nel giardino di un’abitazione in località Campolongo. La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare le responsabilità oggettive ... (teleclubitalia)

Luigi Morena, veterinario, responsabile dell'Unità operativa veterinaria del distretto di Eboli-Battipaglia, è stato uno dei primi ad arrivare sul luogo della tragedia insieme al suo staff.napoli.repubblica

Bimbo ucciso da due cani a Eboli, il nonno: “Ero lì, ma non ho potuto fare niente” - StampaNon è riuscito a fare niente il nonno del bimbo di 13 mesi, Francesco Pio D’Amaro, ucciso da due pitbull a Eboli (Salerno). L’uomo intervistato a “Pomeriggio Cinque” spiega quanto accaduto davan ...salernonotizie

L’addestratore di Rimini: «pitbull Non demonizziamo la razza: se attaccano la colpa è dell’uomo» - «I cani vanno addestrati, in Italia ci vorrebbe un patentino obbligatorio per i padroni, perché se un animale attacca, é aggressivo e finisce per ...corriereromagna