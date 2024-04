Billie Eilish sbarca su Fortnite - sale l’attesa per il nuovo disco

Anche Billie Eilish entra nel mondo di Fortnite! La pluripremiata cantautrice sarà l’icona di Fortnite Festival (Stagione 3). Nella nuova Stagione del videogioco saranno presenti le seguenti Jam Tracks dell’artista americana: All the Good Girls Go to Hell, Happier than Ever, Oxytocin e Therefore I Am. La Stagione 3 di Fortnite inizierà a partire dal 23 aprile fino al 13 giugno 2024 (alle 6.00, ora italiana). Nel frattempo, cresce ... (funweek)