BF sigla contratto di investimento da 15 milioni di euro con Simest

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Firmato undi investimenti tra BF, la controllata BF International e. "Si rende noto che in data odierna B.F. S.p.A. (“BF”) e la controllata (integralmente detenuta) BF International Best Fields Best Food Limited (“BFI”) hanno sottoscritto undi(il “di”) conS.p.A. (“”), Società per l'internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un intervento finanziario complessivo pari a15a favore di BFI - si legge in una nota - L'intervento finanziario, volto a supportare il progetto di espansione internazionale del Gruppo BF, è così articolato: (i)4,25...