BF international firma con Agriconsulting e relativi soci l' accordo per l' acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Agriconsulting Europe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Si rende noto che in data odierna BFBest Fields Best Food Limited (“BFI”),età interamente controllata da B.F. S.p.A., ha sottoscritto l'quadro (l'””) per l'dellarappresentativa dell'interoale diS.A. (“AESA”) e delleetà controllate e delle entità partecipate dalla stessa: AESA Hungary Ltd, AESA East Africa,Maroc S.A., BonfinaS.A. (tutte interamente controllate), AGRECO Geie e C.B.E. Geie (queste ultime rispettivamente partecipate al 50% e 5%)(la ””). AESA è una ...