Berlinguer | Di contratti stracciati io potrei parlarne lungamente ma non ne voglio parlare perché sono sempre affezionata alla Rai

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 aprile 2024) Bianca- Prima di Domani Il caso Scurati è oggetto di discussione anche oltre i confini Rai. Se ne è parlato domenica sul Nove da Fabio Fazio e anche ieri su Rete 4 da Bianca. La padrona di casa di Prima di Domani ha scelto la stessa via del conduttore di Che Tempo Che Fa: prendere le distanze dRai per quanto accaduto senza però venir meno a quel sentimento di affetto nei confronti della tv di Stato, nonostante oggi ci si trovi altrove. “Si sa che ciprestazioni che vengono pagate dtelevisione pubblica e dtelevisione privata, sennò la televisione pubblica non potrebbe essere concorrenziale con quella privata” sostiene lain merito al compenso che avrebbe ricevuto Scurati per la partecipazione – poi saltata – a ...