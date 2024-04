Belve - Lory Del Santo ricorda la tragica scomparsa dei suoi due figli VIDEO

Ospite del nuovo appuntamento di Rai 2 Torna questa sera, l’appuntamento con Belve e Francesca Fagnani. Tra gli ospiti presente Lory Del Santo che ha parla to di diversi momenti della sua vita. Nella quarta puntata si è soffermata anche sul figli o Conor avuto con Eric Clapton, morto cadendo da un grattacielo di New York a 5 anni. Poi ricorda anche la breve relazione avuta con l’ex tennista Richard Krajicek, da cui abbe un figli o nato prematuro ... (361magazine)

A Belve Lory Del Santo si è raccontata in un'intervista inedita: "Ho passato dieci giorni in carcere". Ma si è trattato di un errore L'articolo Lory Del Santo, confessione inedita a Belve: “Ho passato dieci giorni in carcere” proviene da Novella 2000. (novella2000)