Belgio - lo strano caso dell’uomo che produce alcol con il suo corp - assolto per guida in stato di ebbrezza

(Di martedì 23 aprile 2024) Il quarantenne, accusato dalla polizia, continuava a insistere, sostenendo di non aver toccato alcuna bevandaica, ma non veniva creduto, fino a quando, finalmente, è riuscito a provare che quello che diceva era vero

Siamo cresciute a pane e principesse, bombardate dai cartoni animati della Walt Disney che hanno alimentato in noi il costante desiderio di essere salvate da un principe azzurro. Il quale, nella vita reale, non sempre arriva e, anche quando arriva, spesso di azzurro ha davvero ben poco. Ma se nella maggior parte delle donne il titolo di ... (amica)

Belgio, lo strano caso dell’uomo che produce alcol con il suo corpo, assolto per guida in stato di ebbrezza - Il quarantenne, accusato dalla polizia, continuava a insistere, sostenendo di non aver toccato alcuna bevanda alcolica, ma non veniva creduto, fino a quando, finalmente, è riuscito a provare che quell ...vanityfair

Fa tappa in Belgio e Francia il tour di Peppe Voltarelli - Con oltre 80 date già alle spalle tra l’Italia e l’estero, il cantautore Peppe Voltarelli ritorna in concerto in Belgio per presentare il suo nuovo disco “ La grande corsa verso Lupionòpolis ”. L’appu ...inquietonotizie

La strana coppia Draghi-Letta per salvare l'Ue. Il piano treni e difesa comune - Doppia spinta all'Italia per tornare ad avere peso in Europa. Trasporti, telecomunicazioni, commercio e futuro al centro dei dossier. Assist a Meloni ...affaritaliani