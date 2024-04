Beatrice Valli - lo sfogo in risposta agli haters | mi fa schifo…

Beatrice Valli alle mamme: "Possiamo dire che ci sentiamo stanche" - Beatrice Valli ha scritto uno sfogo sui social rivolto alle mamme, ammettendo che è normale sentirsi stanche. Poi, ha invitato tutte a prendersi una pausa qualora ce ne sia bisogno ...105

Beatrice Pedrotti e Leonardi Cofone in bella vista a Pergine - Pedrotti e Cofone sono stati tra i principali protagonisti della seconda prova del Grand Prix Giovanile Dao Conad, disputata a Pergine Valsugana – Tutti i risultati Podio Zandonai, Pedrotti e Zurlo.ladigetto

Montichiari: Beatrice Morandi pronta per un confronto pubblico con Togni - Festa inaugurale questa mattina (domenica 21 aprile) per il taglio del nastro della sede elettorale della candidata sindaco Beatrice Morandi in via Mazzoldi. Morandi, sostenuta da Comitato Civico Cent ...primabrescia