’Beatles Day’ al teatro comunale Abbado in occasione della prima di ’Ecce Cor Meum’

(Di martedì 23 aprile 2024) Initaliana di Ecce cor meum, oratorio di Paul McCartney, in scena domani alle ore 20, ildi Ferrara dedica ai ’Fab Four il Beatlesun pomeriggio di musica con il cantautore Alberto Fortis, Rolando Giambelli, presidente dell’associazione Beatlesiani d’Italia, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona e la Scuola di Musica Moderna di Ferrara. Alle 18, al Ridotto del, la Scuola di Musica Moderna di Ferrara, con Anita Macchioni (voce), Alberto Gargioni (voce), Raffaele Cirillo (chitarra), Enrico Trevisani (basso), Stefano Guarisco (batteria) e Ricky Scandiani (piano e voce), rende omaggio alla carriera dei Beatles unendo grandi successi, come Hey Jude e Let it be, a Rocky Raccoon, brano meno noto del quartetto di Liverpool, ...