Basta criminalizzare i contrari all' aborto Feltri - ecco la vera censura sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Vittoriodice la sua sulla questione. “Mi rendo conto che sto per dire parole molto forti, lungi da me giudicare storie e persone, semmai il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto”, sono state queste le parole della vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia, pronunciate nel corso della trasmissione "Che sarà", su Rai 3, condotta da Serena Bortone, a scatenare un aspro dibattito. In cui si inserisce anche il direttore editoriale de Il Giornale: “Nessuno sta valutando di tornare indietro e di annullare il riconoscimento del diritto della donna di interrompere la gravidanza quando questa è non desiderata. Si tratta di una conquista giuridica fondamentale. La scelta di abortire è una scelta sacrosanta che spetta alla donna e che ciascuno di noi è tenuto a rispettare a prescindere dal suo orientamento religioso o ideologico. ...