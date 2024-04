Basket Eccellenza Dragons U17 scatenati Bel finale di stagione

(Di martedì 23 aprile 2024)Under 17. Serviva vincere con 6 punti di differenza per riacciuffare i capitolini di Fonte Roma al comando della classifica della fase interzonale del campionato Under 17. Al Fontevivo di San Miniato, dove la squadra deigioca le gare casalinghe al seguito del progetto di collaborazione con l’Etrusca, successo per 90-82 della squadra di Marco Pinelli e Gabriele Martelloni, con ribaltamento della sconfitta incassata all’andata. Una gara bellissima, intensa. Inizio positivo dei laziali, avanti al 10’ (18-23). Il secondo quarto vede i rossoblù ribaltare il punteggio e arrivare sul 43-40 all’intervallo lungo. Al 30’sul 68-60. Ultimo quarto con i romani a cercare di ridurre a 5 lo svantaggio per mantenere la differenza canestri, ma alla fine il risultato ...

Under 15 Eccellenza: la Cogeim Vado è campione regionale in Piemonte - Domenica risultato rotondo nella finale per il titolo, Vado 80 – Sestri 56 con i Pappagalli che chiudono la partita nei due quarti centrali (parziale 45-15). Il tabellino della finale: Bueno Torres 4, ...ivg

Sport: pareggiano Valenzana ed Acqui, rincorre i play-off il Derthona Basket - Calcio, Basket ed automobilismo sono gli argomenti della pagina sportiva di oggi curata da Fabrizio Mattana con approfondimenti sui campionati di Eccellenza e di promozione, la vittoria della Bertram ...telecitynews24

Basket, Serie A2: i verdetti della regular season per Trapani e Agrigento - Retrocessa direttamente in Serie B Nazionale: 12 Novipiù Monferrato Basket. Questa, invece ... per la prossimità con le Finali Nazionali Under 19 d’Eccellenza, al via dal 29 aprile. Al termine della ...livesicilia