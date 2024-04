Basilicata - il centrodestra allargato stacca il Pd di 12 punti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) C'è il candidato del Pd -M5S Piero Marrese che piazza il suo quartiere generale in via della Tecnica, in una clinica, nel luogo del dolore, tra un oculista, un cardiologo, un osteopata e un tizio con le stampelle; e, be', non è esattamente il modo più ottimista per affrontare il giorno delle elezioni regionali. E c'è il candidato di Volt, Eustachio Follia, col suo 1,3% la steppa dei buoni propositi, a dimostrare che è possibile avere il proprio destino segnato nel cognome. Follia. Sicché restava infine il candidato uscente del “unito”, il presidente della Regione, appunto: il generale di Corpo d'armata Vito Bardi, 72 anni, fuori civil servant lucano e dentro un po' imprenditore di Monza (il suo motto è «lavorare, lavorare, lavorare», e da queste parti è desueto...). La notizia è dunque, in fondo, una non-notizia: il generalissimo ...