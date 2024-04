Baroque Festival Florence: al via la rassegna itinerante con sedici concerti - Dal 3 maggio fino al 30 giugno torna per l'ottava edizione l'unico Festival fiorentino dedicato alla musica barocca, a cura dell'associazione Konzert Opera Florence ...lanazione

Blackwater Valley Opera Festival will feature world class performers and stunning venues - In addition, the BVOF 2024 Concert Series at Dromore Yard will feature incredible performances, including a bel canto operatic concert, ‘Of Emperors, Kings, and Queens’, starring Serenad Uyar, ...waterford-news.ie

Baroque Festival Florence. Musica nei luoghi ’segreti’ - Dal 3 maggio al 30 giugno ben sedici concerti con artisti di fama internazionale. Il primo appuntamento dedicato a Bach nella Sala capitolare di Santa Felicita.lanazione