Bardi | Premiata politica dei fatti

(Di martedì 23 aprile 2024) 12.38 "E' stataunache ha dimostrato e cercato di dimostrare che quando si fanno cose concrete i cittadini rispondono a questo appello".Lo ha detto in conferenza stampa Vito, rieletto presidente della Basilicata. "Ritengo che l'allargamento della coalizione sia stato per una condivisione di programmi, senza riferimento alle persone. Azione determinante, ma non si è fatto riferimento alla presenza di Pittella.Che poi in lista ci fosse l'ex governatore è dato di fatto. Piena condivisione sui programmi più importanti"