Bambino ucciso dai pitbull a Eboli | Strappato dalle braccia dello zio - erano impazziti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Iche hanno aggredito undi 13 mesi a, in provincia di Salerno, “lo hannostrapazzandolo come una bambola di pezza con cui giocare”. I cani “sembravano, non lo lasciavano”. Lo ha raccontato uno zio del piccolo a diversi quotidiani, spiegando che i familiari hanno “fatto tutto il possibile per salvarlo ma non ci siamo riusciti”. L’uomo, fratello della mamma del, stava dormendo ed è stato svegliatourla della sorella ed è subito sceso nel cortile per capire quanto stava accadendo. “Mio fratello Simone era steso per terra nel cortile con i cani attorno”, ha spiegato l’uomo a Il Mattino. L’altro fratello aveva ilin braccio: “Il cane più grande aveva fatto cadere a terra mio fratello – ha detto ...