Baby Reindeer - l’inquietante storia vera dietro la serie cult Netflix

(Di martedì 23 aprile 2024) L'11 aprile è apparsa nel catalogouna nuovadal titolo curioso "", letteralmente piccola renna. Nel trailer si vede un giovane barista avvicinato da una donna, che sembra aver sviluppato una certa ossessione nei suoi confronti, sempre pronta a ridere spudoratamente alle sue battute, anche quelle che non fanno ridere. Il protagonista,

Durante la visione di Baby Reindeer, la nuova miniserie Netflix tratta da una storia vera, viene da chiedersi chi sia nella realtà Martha Scott , la stalker di Donny, e che fine abbia fatto. Richard Gadd, autore e protagonista della serie, che ha vissuto in prima persona gli eventi narrati, ha rivelato pochi dettagli sulla donna che lo ha tormentato per anni, ma ha chiarito che la vera Martha è molto diversa da quella interpretata dall’attrice ... (cinemaserietv)

Dall'11 aprile su Netflix è disponibile la serie Baby Reindeer (Piccola Renna). Scritta, ideata e interpretata da Richard Gadd , racconta una storia vera : la persecuzione del protagonista da parte di una stalker di nome Martha, di cui però non si conosce l'identità nella realtà. La donna gli ha inviato migliaia di messaggi, molestato sessualmente e minacciato i suoi cari.Continua a leggere (fanpage)

Baby Reindeer conquista Netflix: la storia vera di Richard Gadd - 'Baby Reindeer' è la nuova mini-serie di Netflix che sta riscuotendo un grande successo. La serie, che tratta argomenti delicati come lo stalking e la violenza sessuale, racconta l'esperienza vissuta ...informazione

Netflix: Baby Reindeer spopola in Italia e nel mondo, Rebel Moon 2 è il film più visto - Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di mi ...badtaste

