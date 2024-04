Azienda agricola di Sandokan Schiavone diventa scuola agraria e centro di formazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Grazzanise. Dae zootecnica per anni nelle mani della camorra, in particolare della famiglia del neo-collaboratore di giustizia Francesco, ad istituto di istruzione superiore con indirizzo Agrario nonchéculturale e diintitolato al carabiniere Baldassarre Nero. È il bene confiscato nel 2002 aglinel 2008 passato definitivamente allo Stato, situato a Grazzanise, terra di allevamenti bufalini, che ora sarà trasformato perre bene della collettività. Ad annunciarlo è il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, che il 2 maggio prossimo taglierà il nastro dell’immobile rinnovato con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e con il presidente del Consiglio regionale Gennaro ...

Aprilia – In data 12 aprile ad Aprilia (LT), a seguito di esposto pervenuto in data 2 aprile e relativo alla realizzazione di opere edili zie in assenza dei titoli abilitativi, i Carabinieri operanti effettuavano un sopralluogo presso un’azienda agricola dedita all’allevamento di suini , unitamente all’Ufficio Tecnico Comunale del comune di Aprilia . Si constatava la realizzazione […] L'articolo Aprilia / Lavori edili in assenza di autorizzazioni ... (temporeale.info)

Ad Aprilia, nella provincia di Latina, sequestrata area di un’azienda agricola : rimuoveva un capannone in amianto in maniera irregolare. Carabinieri hanno agito sulla rimozione di amianto irregolare ad Aprilia – Ilcorrieredellacitta.comVoleva bonificare l’ area della propria azienda agricola dall’ amianto e finire un muro di cinta attorno all’ area di proprietà. Uno scopo da ammirare per l’imprenditore, non fosse come si era dimenticato di ... (ilcorrieredellacitta)

Ladri di notte in un’azienda agricola, in via Cozzo a Valle Lomellina. Hanno rubato un trattore Lamborghini di colore bianco, senza dover commettere anche effrazione perché era lasciato parcheggiato all’aperto , in un’area della tenuta di Cascina Bordignana. Il furto è stato poi denunciato, nel pomeriggio del giorno successivo, ai carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato indagini sull’accaduto. Già all’inizio del mese, nella notte tra ... (ilgiorno)

