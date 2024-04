Aversa - mazzette al comune | agli arresti pure dirigente Serpico e gli imprenditori Cecere

Aversa. mazzette e favori in cambio di permessi a costruire. Blitz fra Aversa e comuni limitrofi che ha portato all’arresto di 8 persone, su disposizione della Procura di Napoli Nord. Per gli inquirenti, gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Le indagini ... (casertanotizie)