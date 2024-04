Avellino - schianto lungo la Variante | perde la vita 68enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’incidente si è verificato questa serala7 bis poco dopo le 21. Nell’impatto frontale tra due auto – sulle cui dinamica sono ancora in corso accertamenti – sarebbe deceduto sul colpo un uomo di 68 anni. Ferito, ma sembrerebbe non in gravi condizioni, il conducente della vettura con cui si è verificata la collisione. Sul posto immediato l’intervento di ambulanze e personale sanitario per i primi soccorsi. Vigili del fuoco in azione per liberare le persone intrappolate negli abitacoli accartocciati. Indagini sull’incidente affidate alla Polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.