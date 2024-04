Avatar | Frontiers of Pandora - l’update 3 2 introduce diverse novità per tutte le piattaforme

(Di martedì 23 aprile 2024)ofè disponibile da dicembre 2023 e, a distanza di quattro mesi dal lancio, il team di sviluppo ha continuato a lavorare duramente per correggere i bug e migliorare l’esperienza e le prestazioni del gioco. A tal proposito, con l’aggiornamento 3.2 disponibile dal 23 aprile, il team di Massive Entertainment ha introdotto importantiperle. Per cominciare, è stata aggiunta una modalità a 40 FPS per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, una soluzione pensata per gli utenti che desiderano mantenere una buona grafica, pur concedendo priorità alle prestazioni. Su PC, invece, è stata introdotta la compatibilità con XeSS di Intel, ma il supporto per FSR3 è stato temporaneamente rimosso. Gli sviluppatori non hanno specificato il motivo di questa ...

