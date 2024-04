Avanti a tappe forzate Nuovo asilo - il cantiere supera il primo test

Nuovo ruggito Max Verstappen con la 58esima vittoria in carriera. Il campione del mondo si è imposto nel Gp della Cina e vince per la prima volta a Shanhghai, davanti alla Mclaren L'articolo Formula 1, gp Cina: Verstappen vince davanti a Norris. Ferrari giù dal podio: Leclerc quarto e Sainz quinto proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Il Mondiale F1 2024 è scattato sabato 2 marzo con la disputa del GP del Bahrain, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della massima categoria automobilistica è scattata sul circuito del Sakhir, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 24 Gran Premi (con in aggiunta sei Sprint Race), che ci ... (oasport)

Shanghai, 21 apr. (Adnkronos) - Torna al successo la Red Bull di Max Verstappen con la 58esima vittoria in carriera. Il campione del mondo in carica si è imposto nel Gp della Cina e vince per la prima volta a Shanhghai, davanti alla Mclaren di Lando Norris e al compagno di squadra Sergio Perez. Ai piedi del podio le due Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz. Sesto posto per la Mercedes di George Russell che ... (liberoquotidiano)

Gp Cina: Max domina anche a Shanghai, passi indietro della Ferrari per la prima volta in stagione giù dal podio. Bene McLaren con Lando (corriere)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 Neppure le due safety car sono riuscite a mettere in discussione la vittoria di Verstappen. L’olandese ha dominato in lungo ed in largo questa gara, lasciando la prima posiziona a Norris nel momento del pit stop. 10.49 Momento commovente con Zhou che ha parcheggiato la monoposto sul rettilineo prendendosi l’ovazione del proprio pubblico. Una volta scelto dall’auto ed essersi tolto il casco, il ... (oasport)