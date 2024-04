Autorizzano il decollo - ma sulla pista ci sono già altri 4 aerei | incidente sfiorato al JFK di New York

l’ex fisioterapista del Napoli , Giovanni D’Avino, attacca senza mezzi termini i calciatori azzurri accusandoli di essersi “ arresi ” e di aver mancato di continuità dopo lo scudetto. Non si placa la bufera di critiche e polemiche attorno al disastroso rendimento del Napoli in questa stagione. A ...

"Avevo già un accordo per restare la scorsa estate, poi per vari motivi ho firmato soltanto per un anno. Ma si tratta solo di firmare di nuovo, non c’è nessun problema. La mia intenzione è senza dubbio quella di rimanere a Siena". A parlare, al Fol, il centrocampista bianconero Lorenzo Lollo, ...