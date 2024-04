Auto elettriche | Sono spazzatura - lo dissi fin da subito L’esperto smonta il bluff del finto ecologismo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) I dati delle vendite diin calo ovunque, e questo è un dato di fatto. Dopo l’iniziale ubriacatura “green”, i potenziali acquirenti di questi veicoli sembrano fortemente scettici per una serie di motivi. E c’è un esperto del settore che non è affatto dispiaciuto per quanto sta succedendo. Jeremy Clarkson, notissimo giornalista inglese che ha condotto Top Gear e The Grand Tour, non aveva mai nascosto la sua scarsa simpatia per lea batteria. “Mi civoluti circa 15 minuti per capire che lefossero“, ha dichiarato il giornalista senza mezzi termini nella sua rubrica sul quotidiano Sun. “Ma quando l’ho detto in televisionestato definito un negazionista del cambiamento ...