Ausilio | Inter mai nascosta - al contrario di altri! Provare a vincere un dovere

(Di martedì 23 aprile 2024) L’festeggia il tricolore ormai cucito sul petto. Le parole di Pierosu Sky Sport 24 dopo la missione compiuta nel derby. LA FORZA –viene dopo del match Piero: «C’è tanta soddisfazione. Sapevamo che sarebbe stata un’estate difficile perché cambiare dodici calciatori non è facile. CI sono stati anni complicati ma quello che dovevamo iniziare l’estate scorsa si presentava come particolarmente complicato, viste anche delle piccole situazioni già create all’inizio. Direi che siamo stati bravi, tutti insieme, per individuare quei sostituiti che si sono rivelati bravi sotto tutti i punti di vista, tecnico in primis ma anche morale. Ragazzi per bene, grandi professionisti. Tutta gente che ha portato un valore aggiunto ad una rosa che era già forte. C’era qui uno zoccolo dura ma si sono aggiunti ...