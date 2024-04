Aumento busta paga di 700 euro al mese | da maggio grande sorpresa per i lavoratori

La stretta sui bonus edilizi potrebbe non essere finita. Il conto finale per le casse dello Stato degli incentivi alle ristrutturazioni è salatissimo: 219 miliardi di euro, una cifra... (ilmattino)

Busta paga aumentata per alcuni lavoratori nel 2024: ecco i professionisti coinvolti e le riforme che porteranno a questo traguardo. Come cambia la Busta paga di alcuni lavoratori nel 2024 (credits www.cosenzachannel.it) – Ilcorrieredellacitta.comLa legge di Bilancio del 2024 ha introdotto nuove novità per i lavoratori italiani, a cominciare da alcuni importanti cambiamenti per la Busta paga. Per alcune fasce di professionisti, infatti, ... (ilcorrieredellacitta)

Per chi nel primo trimestre 2024 ha visto una diminuzione dei soldi in bustapaga, da aprile ci sarà una sorpresa. Pensione, novità in arrivo – Ilcorrieredellacittà.com Pensioni ballerine in primavera, tra marzo e aprile. Chi usufruire del regime Pensionistico avrà sicuramente notato una diminuzione degli importi da gennaio fino al mese di marzo. Gli effetti sono dovuti alla riforma introdotta dalla nuova Irpef, approvata lo scorso marzo 2023 ... (ilcorrieredellacitta)

Un’attesa lunga quattro anni, che si è conclusa ieri mattina con la firma del rinnovo dei Contratti nazionali del terziario, distribuzione e servizi tra le sigle sindacali del settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, e Confcommercio e Confesercenti. Un’intesa che prevede un Aumento salariale di 240 euro al quarto livello e una tantum di 350 euro e che riguarda oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori. "Il risultato del rinnovo del ... (quotidiano)

Il governo Meloni ha previsto un miliardo e mezzo di euro da destinare ad aumenti di stipendio dei rappresentati delle forze dell’ordine. Una somma grazie alla quale dovrebbe essere assicurato un aumento in busta paga, al lordo, dei salari di poliziotti, vigili del fuoco e militari. Un aumento che dovrebbe diventare effettivo già a partire dal 2025. Sono previsti aumenti in busta paga per questi lavoratori – ilcorrieredellacitta.comAl momento ... (ilcorrieredellacitta)