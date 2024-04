Auditel - Lorenzo Sassoli de Bianchi è il nuovo presidente all' unanimità

Calo a picco di ascolti per “L’Isola dei Famosi”: ogni puntata sempre più giù - Il rinnovato "L'Isola dei Famosi" su Canale 5 continua a registrare un calo di ascolti nonostante le novità introdotte, come il cambio di conduttore e di alcuni opinionisti. Un rinnovamento che non co ...baritalianews

Auditel, Sassoli de Bianchi nuovo presidente all'unanimità - L'assemblea dei soci di Auditel ha eletto Lorenzo Sassoli de Bianchi nuovo presidente della società. Succede al dimissionario Andrea Imperiali di Francavilla, in carica dal febbraio 2016. (ANSA) ...ansa

