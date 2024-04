Atlus - Kazuma Kaneko lascia lo studio di sviluppo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo trentacinque anni, l’artista. Noto per essere il designer di Shin Megami Tensei e Persona,hato loper unirsi a Colopl. Attualmente,è già al lavoro su una nuova proprietà intellettuale presso Colopl, tuttavia il designer non ha condiviso ulteriori informazioni. In una nuova intervista pubblicata da Colopl,ha dichiarato di aver cercato un nuovo impiego in cui potesse creare una nuova proprietà intellettuale e, soprattutto, mettersi alla prova sfruttando tutte le abilità acquisite nel corso degli anni. La carriera diha avuto inizio alla fine degli anni ’80 come animatore. Nel 1988, dopo aver giocato a Digital Devil ...