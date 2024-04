ASL Toscana Sud Est | un ennesimo disastro?

(Di martedì 23 aprile 2024) Sul finire dello scorso anno sono state adottate alcune deliberazioni da parte del Direttore Generale della ASLSud Est, che comprende il territorio di Arezzo, Siena e Grosseto, in collaborazione con la Regione. Queste decisioni, seppur passate quasi inosservate, sollevano diverse perplessità. In sostanza, ASLSud Est e Regionehanno deciso di spostare una parte significativa del bilancio annuale dalla terapia, comprendente la chirurgia effettuata presso le case di cura, alla diagnostica, quali Tac, risonanze e visite specialistiche. Ciò ha comportato un taglio del 40% degli interventi presso le tre principali case di cura della zona, come il Centro Chirurgico Toscano, San Giuseppe di Arezzo e Rugani di Siena, riducendone notevolmente la capacità operativa. Il primo problema derivato da ...

