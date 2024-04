Ascolti tv - ‘Il Clandestino’ su Rai1 vince il prime time

(Di martedì 23 aprile 2024) Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'L’Isola dei famosi', terzo posto per Rai2 con 'Stasera tutto è possibile' Vittoria dineldi ieri sera con la serie 'Il clandestino'. La prima puntata, infatti, è stata seguita da 3.189.000 telespettatori (share del 16,4%) mentre la seconda ha ottenuto 2.669.000 telespettatori (share

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la serie 'Il Clandestino' . La prima puntata, infatti, è stata seguita da 3.189.000 telespettatori (share del 16,4%) mentre la seconda ha ottenuto 2.669.000 telespettatori (share del 17%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'L'Isola dei famosi' che è stata vista da 2.105.000 telespettatori pari a uno share del 16,2%.Terzo posto per Rai2 con 'Stasera tutto è ... (liberoquotidiano)

