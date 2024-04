(Di martedì 23 aprile 2024)Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degliin prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il. Si tratta dele dell’, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata. Chi hala sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sule l’come riportato da davidemaggio.it notizia in aggiornamentoSu Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.633.000 spettatori (23.1%) e Affari Tuoi conquista 5.711.000 spettatori pari al 27.2% di ...

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in ...

Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time - Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli Ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time. Si tratta del presera ...italiasera

Beatrice Belcuore, la carabiniera che si è tolta la vita a 25 anni, ecco chi era - La carabiniera Beatrice Belcuore, di soli 25 anni, si è tragicamente tolta la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza all'interno della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze Originaria di Cast ...baritalianews

Latina, accusata di non aver fatto curare il marito, poi morto di cancro: a processo per omicidio e maltrattamenti - Una donna di origine polacca è accusata di omicidio con dolo eventuale e maltrattamenti nei confronti del marito, deceduto nel marzo 2019 per un tumore in fase terminale per il quale non era stato ade ...ilfattoquotidiano