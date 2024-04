Ascoli vivaio - gli under 17 vanno ko a Salerno

(Di martedì 23 aprile 2024) SALERNITANA 30 SALERNITANA: Di Vincenzo, Spalletta, Farina (dal 32’ s.t. Barzagli), Gonnella (dal 28’ s.t. Gasparro), Bencivegna, Verza, Santarelli (dal 18’ s.t. Szkiela), Di Vico, Cosentino (dal 18’ s.t. Bisogno), Migliore (dal 28’ s.t. Boccardelli), Lombardi. Panchina: Palazzo, Ionita, Belfiore, Chietti. Allenatore: Fusco.: Zagaglia, Eulisi (dal 31’ s.t. Ledesma), Flaminio (dal 1’ s.t. Cipollini), Russo (dal 31’ s.t. Tatoscevitz), F. Mascaretti (dal 38’ s.t. Cicconi), Di Filippo, Pellino (dal 1’ s.t. Caramori), Barraco (dal 1’ s.t. Pettinari), Calvaresi, De Witt (dal 38’ s.t. Cenciarelli), Dileo. Panchina: Gabriele, J.L. Mascaretti. Allenatore: Giorgi. Arbitro: Illiano di Napoli. Marcatori: al 5’ p.t. Di Vico, dal 18’ p.t. Lombardi, dal 45’ p.t. Lombardi. Ammoniti: Di Vincenzo, Cosentino per la Salernitana. Corner: 6-7. ...

Cosa dicono i precedenti. Un pallonetto di Diaw decisivo nell’ultimo match. Il primo punto al ’Del Duca’ arriva nel 2008 - Soltanto in tempi recenti il ’Cino e Lillo Del Duca’, stadio dell’Ascoli, è diventato abbordabile per il Modena. Infatti i primi sei confronti fra le due squadre, sempre nel campionato cadetto, si era ...ilrestodelcarlino

La Primavera ospita domani il Monopoli,. Under 17 con la Ternana - Altro caldissimo fine settimana per le formazioni del vivaio dell’Ascoli che domani e domenica saranno ancora una volta impegnate nei rispettivi appuntamenti stagionali. La Primavera dopo essere riusc ...msn

vivaio, una giornata nel quartier generale della Juve - Giornata formativa per le formazioni under 11, 12 e 13 dell’Ascoli al Juventus Training Center di Vinovo. Partite e confronti con la Juventus per crescere nel calcio.ilrestodelcarlino