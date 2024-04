Arsenal - strapazzato il Chelsea | il derby è dei Gunners

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 23 aprile 2024) L’di Arteta strapazza ilnellondinese di Premier League e vola in vetta alla classifica in attesa delle rivali L’di Arteta strapazza ilnellondinese di Premier League e vola in vetta alla classifica in attesa delle rivali. Ad aprire le danze ci ha pensato Trossard dopo appena 4?.