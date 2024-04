Bufera sugli estremisti tedeschi di Afd: arrestato per “spionaggio a favore della Cina” l’assistente del capolista per le elezioni europee - L'assistente di un europarlamentare del partito tedesco di estrema destra dell'Afd è stato arrestato: sarebbe una spia dei cinesi. Sarebbe una spia dei cinesi. Per questo motivo è stato arrestato in G ...informazione

Arrestata spia cinese a Dresda: è assistente del capolista Ue dell’AfD - Jian Guo è accusato di spionaggio grave. L’eurodeputato Krah già al centro delle polemiche per i suoi rapporti con l’intelligence di Pechino ...ilsole24ore

Arrestato assistente dell'eurodeputato perché "spia della Cina": lavora per Maximilian Krah, capolista Afd - Arrestato a Dresda l'assistente di Maximilian Krah, capolista dell'Afd alle elezioni europee: sul collaboratore pende l'accusa di essere una spia della Cina ...notizie.virgilio