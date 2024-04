Argentina - la protesta delle università contro i tagli di Milei | Un attacco alla matrice pubblica della società

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Lepubbliche argentine stannondoal bilancio, attuati dal governo del presidente Javier, che mettono a rischio la loro sopravvivenza. Con assemblee e lezioni in strada, la comunità accademica denuncia la drammatica situazione in cui si trovano gli atenei che non hanno fondi sufficienti per potere garantire il proseguimentoattività. Per martedì, i sindacati dei docenti e dei lavoratori universitari, insieme alle organizzazioni degli studenti, hanno indetto una manifestazione nazionale in difesa dell’. Nella capitale Buenos Aires sono attesi migliaia di professori e studenti da tutto il Paese, ma le proteste sono organizzate anche in altre città. Per riequilibrare i conti pubblici il ...