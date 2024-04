Aprile ' invernale' - al Nord si riaccendono i termosifoni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 aprile 2024) AGI - L'ondata di maltempo e il crollo delle temperature alItalia sta portando alla riaccensione dei riscaldamenti in molte città, da Genova a Venezia. Molti sindaci hanno firmato ordinanze per derogare alla data di fine stagione termica scattata tra l'8 e il 15, deroghe peraltro già previste dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 74 del 2013 che regolamenta la materia. A Genova è stata stabilita la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 30per un massimo di 6 ore giornaliere a regime normale (19 gradi +2 di tolleranza per le case). A Torino il Comune ha ricordato la possibilità di accensione in deroga degli impianti di riscaldamento (massimo 19 gradi in casa) fino a un massimo di 7 ore giornaliere, tra le 5 e le 23. Nessuna ordinanza a Milano ma Palazzo ...