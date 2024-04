Apre Lafarmacia | Benessere a 360 gradi

(Di martedì 23 aprile 2024) ““ continua a consolidare la sua presenza innovativa nel panorama farmaceutico anche nel Sud Milano, con l’apertura di una nuova sede a Binasco. Un nuovo format e locali rinnovati per la farmacia San Giuseppe, trasferita a circa 700 metri, sulla Statale dei Giovi. "Siamo lieti di portare a Binasco il nostro format consolidato e distintivo. Vogliamo offrire non solo un servizio farmaceutico di qualità, ma anche un luogo dove le persone possano trovare un sostegno completo per il loroa 360– spiegano Rodolfo Guarino e Davide Tavaniello, fondatori di Hippocrates Holding –. Questa nuova apertura è un ulteriore passo avanti nella nostra missione di offrire un ambiente unico, dove la salute e ilsono vissuti con piacere e professionalità". "Siamo entusiasti di aprire le porte della ...

