Apple compra una startup francese per portare l' AI a bordo di iPhone

iPhone 15 256 GB scende a 899€ e il modello di base resta a 769€: tutte le offerte sugli iPhone 15 - Ecco tutti gli iPhone 15 più convenienti in questo momento, con diverse sorprese sia per i modelli di base che per i top di gamma. Tutti gli sconti Apple iPhone 15 da non perdere!hwupgrade

Apple compra una empresa francesa especializada en comprensión de IA - Apple ha adquirido una empresa francesa especializada en comprensión de IA y tecnología de visión por computadora por un precio no revelado.businessinsider.es

Las mejores letras de la historia en español en Apple Music - Con motivo del Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que se celebra el 23 de abril, Apple Music ha invitado a doce artistas relevantes a elegir sus letras favoritas de tod ...marca