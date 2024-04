Antonella Clerici inferocita con la collega | Mi ferì tantissimo Con chi ce l' ha

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024)sarà ospite della puntata del 24 aprile di Belve, il programma di Rai2 che vede Francesca Fagnani alla conduzione. “‘La prova del cuoco' è stato un grandissimo successo e lei disse ‘Stavolta mi dovranno mettere al posto del cavallo della Rai'”, fa notare Fagnani alla sua ospite, che spiega così: “Mai, no, mai. Anche se ogni tanto ho pensato di meritarlo”. La padrona di casa insiste: “Non le hanno riconosciuto il merito che le si deve?”, “Beh, qualche volta era giusto che dicessero ‘Cavolo grazie, sei stata fantastica'. Ma questa azienda no. Basterebbe una pacca sulla spalla e - svela- ci ho patito di questo”. Si passa poi al caso Amadeus. “Posso chiederle come ha vissuto l'addio di Amadeus?”,risponde senza peli sulla lingua: “L'ho trovato molto coraggioso”. Per restare in ...